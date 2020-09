L'Inter ha trovato l'accordo con Arturo Vidal sulla base di un contratto biennale a 6 milioni di euro a stagione. Ora tocca al cileno liberarsi dal Barcellona gratis per poi sposare il progetto nerazzurro: come scrive la Gazzetta dello Sport, Conte preme per avere l'ex Juve con sé entro il 7 settembre, giorno del raduno interista.