La conferenza stampa andata in scena ieri e in vista della sfida di oggi contro il Verona ha agitato vecchi spettri in casa Inter. Antonio Conte, secondo il Corriere dello Sport è pronto ad esplodere e chiede certezze alla proprietà in vista della prossima stagione altrimenti, nonostante un contratto fino al 2022 da 13 milioni di euro, potrebbe anche lasciare a fine anno.