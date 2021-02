Al biancoceleste, Lukaku, non ha lasciato neanche il tempo di pensare a come spendere un eventuale fallo: lo hache ha mostrato al mondo lo strapotere fisico di un calciatore determinante per l’Inter.in una gara che conta più di 3 punti, lacuna che spesso qualcuno ha evidenziato. Nelle gare decisive è capitato che il belga tendesse a sparire ma questa volta non è stato così, anzi. Contro la Lazio, Lukaku ha guidato l’Inter al successo, se l’è caricata addosso mettendosi alle spalle un momento delicato.L’Inter aveva bisogno di Lukaku e Lukaku non si è nascosto.Ma al di là di questo, “Big Rom” ha fatto capire con una prestazione maiuscola di avere ben altro per la testa. C’è in gioco uno scudetto che l’Inter non vince dal 2009-10 e che adesso sente di poter raggiungere. La Juve non è più quella corazzata solida, il Milan dà i primi segnali di stanchezza e i nerazzurri iniziano a recuperare qualche pezzo, oltre che qualche certezza.Lukaku ha in testa una missione e se inizia a segnare così anche nelle partite chiave… Con la doppietta rifilata alla Lazio, l’attaccante belga ha raggiunto quota 300 gol tra club e nazionale.ed entrambi hanno calciato 4 rigori. Numeri pazzeschi quelli del gigante interista, che lanciano lui nell’Olimpo e l’Inter verso una corsa scudetto che diventa sempre più affascinante.