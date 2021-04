Dopo i due giorni di riposo concessi da Antonio Conte, ieri l'Inter è tornata ad allenarsi in Pinetina in vista della sfida di domenica sera contro il Napoli. Il tecnico salentino può sorridere per un gradito rientro, Ivan Perisic, infatti, è guarito dal problema muscolare e può considerarsi completamente recuperato. Per la partita contro il Napoli, l'Inter ha un rinforzo in più, quell'Ivan Perisic che prima dell'infortunio aveva ormai guadagnato i gradi da titolare.