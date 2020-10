L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è stato a lungo il faro della formazione nerazzurra, ma col cambio di modulo dal 3-5-2- al 3-4-1-2, sembra non essere più il fulcro della squadra di Antonio Conte. Il derby servirà a capovolgere le nuove gerarchie?



“È l’occasione per riprendersi l’Inter, dopo mesi passati con la valigia pronta e un post lockdown complicato da una patente ritirata a causa di un rosso bruciato in pieno centro e un tasso alcolico – seppur di pochissimo – al di sopra del limite consentito, e una scenata al pronto soccorso con tanto di lite con medici e pazienti e intervento della polizia. Marcelo Brozovic si scalda per quella che nella passata stagione è stata a tutti gli effetti la sua partita: gol del vantaggio nel derby d’andata, finito 2-0. E rete della riscossa a inizio ripresa nel match di ritorno – con la fascia di capitano al braccio - con l’Inter che era andata al riposo sotto di due reti e che poi ha vinto in rimonta 4-2. Nelle serate Epic, Brozo ha sempre risposto presente e Conte è pronto a rilanciarlo dal primo minuto dopo le panchine con Benevento e Lazio. E forse la chance sarebbe arrivata lo stesso, anche senza l’emergenza dovuta al Covid”.