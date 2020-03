Il vero obiettivo richiesto da Antonio Conte all'Inter nel corso del mercato di gennaio era Arturo Vidal. Un affare mancato dato il cambio in panchina avvenuto per il Barcellona, ma che secondo la stampa spagnola rappresenta un autentico rimpianto per l'allenatore nerazzurro che non sta riuscendo ad integrare Christian Eriksen nei suoi schemi.