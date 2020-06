"Pronti a ripartire": Andrea Ranocchia è carico e su Instagram dimostra la sua voglia di tornare in campo tre mesi dopo lo stop forzato a causa del coronavirus. Potrebbe farlo già sabato, nel delicato ritorno della semifinale di Coppa Italia al San Paolo di Napoli. Antonio Conte pare intenzionato a concedergli una chance al centro della difesa a tre composta da D'Ambrosio e Skriniar, al momento ancora favoriti su Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni.



SCELTA FATTA - Riecco il campo, dunque. Per The Frog, come lo soprannominavano simpaticamente i compagni dell'Hull City, la maglia da titolare manca dal 27 febbraio, dalla sfida casalinga contro il Ludogorets. Sono sei le presenze quest'anno: 540 minuti totali per un minutaggio complessivo superiore ai miseri 266' dello scorso anno, quando Luciano Spalletti sembrava utilizzarlo solo come arma disperata in attacco nei finali di partita. All'orizzonte, ora, ecco la chance del San Paolo, ma anche un futuro nuovamente nerazzurro. L'idea dell'Inter, infatti, è rispettare il contratto fino al 2021 firmato nell'aprile dello scorso anno: l'ex capitano resterà e sarà una riserva a disposizione di Conte. Taciturno, silenzioso e rispettoso: (anche) così Ranocchia è tornato una risorsa stimata dal tecnico. Che ora, per la missione rimonta, è pronto a buttarlo nella mischia di Napoli.