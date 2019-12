Al rientro dalle vacanze un centinaio di tifosi ha accolto i calciatori dell'Inter ad Appiano Gentile. Un gesto che non ha lasciato indifferente Antonio Conte, che ha premiato i presenti aprendo l'allenamento della squadra. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Sotto l’albero il comandante Conte ha ritrovato un esercito praticamente al completo, come hanno potuto vedere circa 100 tifosi dal vivo ieri pomeriggio al Centro Suning. Già perché Antonio ha rotto la routine e ha fatto un regalo a chi si era presentato davanti ai cancelli, per vedere entrare i giocatori e «rubare» un saluto. Almeno per una volta, tutti dentro, sulle tribunette a ridosso del campo di allenamento. Uno strappo alle regole, merito – chissà se è davvero così – del primo posto, del morale alto, della voglia di sentire ancora più vicino il popolo nerazzurro, che a San Siro in questi primi mesi di Conte è stato presentissimo. Da oggi Conte riporterà la normalità”.