Antonio Conte, tecnico dell'Inter, parla a Inter Tv alla vigilia della sfida con il Sassuolo: "Rotazioni? Con questi ritmi e il caldo, per forza di cose ci saranno delle rotazioni. Anche perché non posso spremere i giocatori e poi dare loro riposo; una volta esaurite le forze, poi diventa difficile ridarle. Cercheremo di fare riposare chi ne ha bisogno, ho grande fiducia nella rosa. Speriamo di avere meno contrattempi possibili, che ci saranno per tutte le squadre. Serve che tutti rispondano presenti".



SU SENSI E BROZOVIC - "C'è anche Vecino che si trascina questo problema al ginocchio che l'ha tormentato per tutta la stagione: speriamo di recuperarlo. E' inevitabile che in mezzo al campo siamo contati, dovremo fare delle riflessioni".