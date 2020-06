L'Inter affronterà il Napoli in semifinale di Coppa Italia e lo farà allo stadio San Paolo, dove in stagione ha già vinto. Ma questa, spiega la Gazzetta dello Sport, sarà una sfida diversa.



“In questa stagione l’Inter ha già vinto al San Paolo: 3-1 il 6 gennaio. Ma quella partita fa poco testo. Non era ancora il Napoli di Gattuso, arrivato da poco. Gli azzurri agevolarono i gol con altrettanti strafalcioni. Lautaro e Lukaku infierirono in spazi che ora Rino non concederà. Più istruttiva l’andata del 12 febbraio. Conte descrisse così il Napoli: «Tutti dietro la linea della palla, Mertens su Brozovic. Complimenti a Gattuso che ha convinto i suoi a una gara così difensiva». Rino non gradì le accuse di catenaccio, ma il suo 4-1-4-1, con Demme (il migliore) e Mertens davanti alle due linee ed Elmas al posto di Insigne, dimostrò grande impermeabilità e nel primo tempo ebbe il 52% di possesso. Significa che il Napoli, rieducato da Gattuso, ora sa chiudere gli spazi e non ha dimenticato la lezione sarriana di difendersi palleggiando. L’Inter costruì e concluse pochissimo e rimbalzò triste contro il muro azzurro”.