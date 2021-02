Antonio Conte si è preso l'Inter e col tempo sta convincendo anche gli scettici che lo hanno sempre visto legato in modo indissolubile al suo passato bianconero. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“Col primato in classifica conservato e rimpolpato, zittiti i contestatori di Appiano Gentile che lo consideravano “il cavallo di Troia juventino dentro l’accampamento interista, Antonio Conte ha ufficialmente aperto il suo ufficio sondaggi. Ieri mattina ha infatti pubblicato, sul proprio account di Instagram, un doppio filmato legato a due azioni della sua Inter, la prima datata 2 ottobre 2019, riferita al match di Champions a Barcellona (2-1 il risultato) e il secondo più recente che scandisce l’azione del secondo gol nerazzurro di Lautaro nel derby di domenica. Cosa hanno in comune le due perle del calcio di Antonio Conte? Il bel numero di passaggi consecutivi sviluppati dal portiere Handanovic fino all’area avversaria. Nel primo caso sono 8 prima del tiro dal limite di Sensi che sorvola appena la traversa, nel secondo diventano nove fino al tocco sotto porta del Toro su assist di Perisic. Il sondaggio proposto da Conte è il seguente: Tiki Taka o calcio verticale? Evidente lo scopo didascalico. Da un lato valorizzare il proprio lavoro che ha il coraggio di partire dal basso, dalla ripresa del portiere Handanovic, e dall’altro far cogliere al dibattito calcistico nazionale il senso estetico oltre che produttivo di quello che una volta i maestri della critica chiamavano “il vecchio, caro contropiede”.