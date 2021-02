Antonio Conte commenta a Inter Tv la partita persa dall'Inter contro la Juve in Coppa Italia: "La prestazione c'è stata, una gara molto importante con una squadra molto forte. Penso che abbiamo fatto tutto noi, le due reti subite sono due omaggi nostri. Nelle nostre occasioni clamorose saremmo dovuti essere più cattivi noi, è un qualcosa che si sta ripetendo troppo spesso. Dobbiamo essere delusi e arrabbiati al tempo stesso con noi stessi. In certe gare il margine di errore dev'essere minimo, oggi siamo stati puniti, al di là dei meriti della Juventus. Anzitutto dovremo recuperare bene, dovendo giocare fra due giorni in campionato con la Fiorentina. Sarà una gara tosta sotto tutti i punti di vista. Penseremo soltanto poi al ritorno, dobbiamo recuperare le energie e farci scivolare la frustrazione di una sconfitta a mio modo di vedere immeritata".