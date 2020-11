Inizia un'altra rincorsa per Stefano Sensi dopo l'ennesimo infortunio: ultimo quello alla coscia sinistra, che ha finora limitato a 3 le presenze in questa stagione per il centrocampista dell'Inter. Conte punta a riaverlo dopo la sosta e nel fine settimana ci sarà un nuovo controllo, intanto è già stata presa una decisione sul futuro: per i nerazzurri, scrive La Gazzetta dello Sport, Sensi è incedibile.