La costruzione dell'Inter che verrà parte dalla difesa. Mentre Lautaro Martinez resta il tema caldo in attacco, Marotta è al lavoro per completare la retroguardia, in vista anche della possibile separazione con Diego Godin. Oltre a Marash Kumbulla, un altro nome sta scalando le preferenze dei nerazzurri: Armando Izzo.



SCAMBIO IN VISTA - Una precisa volontà di Antonio Conte evidenzia l'edizione odierna di Tuttosport, il tecnico interista vede nell'ex Genoa il profilo perfetto per la sua difesa a tre. Marotta cercherà di accontentarlo e per farlo è pronto a lavorare su uno scambio: al Toro potrebbe finire il cartellino di Roberto Gagliardini ma non solo, per i granata potrebbe esserci anche l'opzione Andrea Pinamonti in prestito (Genoa permettendo). L'Inter ragiona, il Toro ascolta: lo scambio Izzo-Gagliardini può prendere quota.