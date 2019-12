Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta e conseguente eliminazione dalla Champions League, in casa contro il Barcellona: "Ha ragione Capello, le occasioni per vincere le abbiamo avute ed anche importanti. Ci è mancato quel pizzico di cinismo e di precisione per concretizzare quello che abbiamo creato. Ho sinceramente poco da rimproverare ai calciatori, hanno veramente dato tutto... Solo il gol ci è mancato. Poi abbiamo invece subito il 2-1 e quello ci ha ammazzato perché era nel momento del nostro massimo sforzo".



C'è un errore sul secondo gol?

"Sono immagini che fanno male (mentre rivede l'azione, ndr)... Psicologicamente ci ha ammazzato: stavamo premendo e spingendo per fare gol. Dispiace, soprattutto per i calciatori perché hanno dato, e stanno dando tutto in un periodo non semplice. Mi dispiace anche per l'atmosfera che c'era stasera, e voglio anzi ringraziare i tifosi che ci hanno spinto dall'inizio alla fine. Mi dispiace, per quello che si creato... Poteva finire diversamente, vedendo il girone penso meritassimo qualcosa in più con le prestazioni avute, ma quando non arrivi al turno successivo ti devi rimboccare le maniche, continuare a lavorare e far crescere questi ragazzi, anche a livello di esperienza per certe partite. Bisogna rialzarsi e riprendere il cammino".



Ora sarà possibile concentrarsi sul campionato...

"Arrivati qui, volevamo andare avanti. Non meritavamo l'eliminazione e c'è delusione. Ma ho detto loro che bisogna alzare la testa, stanno facendo cose importante in un momento difficile. Ora mancano due partite prima di Natale, ma non penso al mercato di gennaio. Solo a recuperare alcuni giocatori, perché mi servono. I ragazzi però, nell'emergenza, sono stati tutti bravi a sopperire e ci tengo a sottolinearlo perché ho visto molta delusione nei loro occhi".