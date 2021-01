Antonio Conte, allenatore dell'Inter, spiega il motivo per cui la società nerazzurra non farà ricorso alle due giornate di squalifica comminate dal giudice sportivo dopo l'espulsione nella gara con l'Udinese: "Sono io che ho chiesto alla società di non fare ricorso, devo accettare la decisione, giusta o sbagliata che sia così come la società. Dopo un anno e mezzo sanno però cosa fare, sanno che partita devono fare contro il Benevento. Lo staff è preparato e mi sostituirà alla grande".