Intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida contro la Juventus, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha respinto le accuse di un eventuale fallimento nel caso i nerazzurri non dovessero vincere lo scudetto.



Se la stagione dovesse chiudersi senza lo scudetto, sarebbe da considerare come un fallimento?

“Ah, parte proprio così? Penso che in tutte le competizioni vinca una sola squadra. Se tutte le altre dovessero fallire una stagione perché non vincono sarebbe un disastro. Tutte le altre squadre, negli ultimi anni, hanno fallito praticamente ogni stagione. Penso che l’Inter anche stasera abbia dimostrato di aver accorciato molto le distanze con la Juventus sotto tutti i punti di vista. Questo ci deve dare forza e fede per lavorare e fare quello che stiamo facendo. Le altre considerazioni le lasciamo a voi”.