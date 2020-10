Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, conferma le indiscrezioni giunte ieri dal Cile su Alexis Sanchez. Il centravanti cileno è alle prese con un affaticamento muscolare e la sua presenza nel derby di domani sera è in forte dubbio.



“Sto lavorando per responsabilizzare i calciatori e proprio per questo voglio parlare con Sanchez per capire come sta. Non escludo niente, ma è lui che conosce il feeling col suo corpo e per questo motivo lo ascolteremo e poi decideremo se utilizzarlo o no, sempre considerando che domani è la prima partita di un ciclo e per questo motivo non vogliamo correre rischi di nessun genere. Deve essere responsabile, ci dirà lui se se la sente”.