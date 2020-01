Il pareggio non è l’unica brutta notizia che l’Inter raccoglie dalla trasferta di Lecce. In Salento, infatti, si materializza una brutta tegola per Antonio Conte: Marcelo Brozovic è uscito dal campo per una botta alla caviglia, costretto alle stampelle per raggiungere l’autobus che li avrebbe condotti all’aeroporto dopo il match. Una brutta notizia per l’ex ct, che nel ruolo ha solo Borja Valero come alternativa al croato.

PREVISTI ACCERTAMENTI - Domani Brozovic si sottoporrà a nuovi controlli che evidenzieranno l’eventuale danno. Per il centrocampista potrebbe essere necessario un periodo di stop, fattore che obbligherebbe Marotta ad intervenire con ancora maggiore urgenza sul mercato.