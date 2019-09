L’Inter vince 1-0 ed è prima in classifica in solitaria a punteggio pieno. Così l’allenatore nerazzurro Antonio Conte ha parlato a DAZN dopo il match: "Ci sarà da lottare ogni partita, dovremo essere bravi. Oggi era una partita difficile, con giocatori forti. I tre punti sono meritati, ma l'Udinese è riuscita a rimanere sempre in partita. Noi dovevamo essere più cinici ma abbiamo sempre avuto l'affanno, in ripartenza Lasagna è bravissimo, anche Fofana è difficile da fermare. Ma bene così, dobbiamo lottare. Leggo troppe fesserie, ma noi dobbiamo fare il nostro percorso senza pensare a niente e nessuno. Dobbiamo pensare alla gara di Champions di martedì poi ci sarà il derby, sono sette partite in 23 giorni dove avremo grandi risposte. Tutti dovranno dire e fare il loro, ma sono contento perché ho avuto buone risposte da Politano e Gagliardini, ho tolto Barella perché ammonito ma anche lui ha fatto una buona gara. Dobbiamo lavorare sapendo che la strada è lunga, stiamo gettando le basi ma sappiamo che vogliamo essere una squadra rognosa".



CANDREVA - “Penso che a parte la mezza fesseria alla fine ha fatto bene. Col Cagliari era stato meno decisivo, col Lecce ha fatto bene. E' in fiducia, come tutti i giocatori della rosa sa la fiducia che ripongo in loro. Dobbiamo lavorare sapendo che non sarà semplice, il livello del campionato si è alzato".



GODIN - “Abbiamo fatto tutto il precampionato con lui a destra, de Vrij centrale mi dà grandi garanzie, nella fase di non possesso e di possesso sa leggere bene l'azione. Ha fatto bene tutta la pre-season, poi Godin ci dà esperienza e solidità, oltre a un discreto piede. Chiedo sempre ai centrali di essere i primi costruttori di gioco, spesso si crea superiorità numerica e sto creando soluzioni per non farci trovare impreparati. Non giocava da due mesi, faceva caldo, eppure ha giocato bene soffrendo il giusto. Sono contento".



SECONDO TEMPO - “Se il primo tempo fosse finito 0-0 in undici contro undici? All’inizio non avrei cambiato, magari dopo avrei provato a mettere due costruttori di gioco con un'altra punta. La cosa positiva è essere riusciti a lavorare su un altro sistema di gioco, questo è positivo. Più conoscenze hanno i calciatori, più si è imprevedibili e si hanno possibilità di cambiare. Sanchez è un giocatore costruttivo, noi dobbiamo fare cose nuove e oggi abbiamo una soluzione alternativa al 3-5-2, questo è molto importante".



LUKAKU - ​A Sky Sport, Conte ha aggiunto: "Lukaku aveva un problema alla schiena, un piccolo infortunio. Per questo non è stato brillantissimo, ha avvertito questo problema nel riscaldamento”.



SCUDETTO - ​"Calma, pensiamo a noi stessi perché per inseguire certi sogni noi dovremo fare sempre grandi cose e allo stesso tempo le altre dovrebbero fare disastri...".