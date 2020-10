Antonio Conte, allenatore dell’Inter, parla in conferenza stampa, soffermandosi su Vidal: “È entrato bene, veniva da sei partite consecutive compresa la Nazionale e l’abbiamo spremuto ben bene come un limone anche perché non potevo dargli un po' di recupero: oggi l’ho fatto. Arturo è uno con personalità ed esperienza, è un buon giocatore”.