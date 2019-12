La Gazzetta dello Sport evidenzia le impressionanti statistiche della difesa dell'Inter di Conte.



“Antonio vince, e vince tanto, grazie alla difesa. Handanovic, stakanovista nerazzurro con 47 partite su 48 nell’anno solare, ha incassato solamente 14 gol, 2 in meno della Lazio e 3 in meno di Juve e Roma: in 7 occasioni ha tenuto la porta inviolata, arrivando così a 101 clean sheet con i nerazzurri. Il merito non è solo di Handa, ma anche di chi gli sta davanti. Solo 57 tiri hanno centrato la porta dell’Inter (erano 83 con Spalletti l’anno scorso): anche se Godin non ha fatto vedere tutto il repertorio (e oggi c’è qualche dubbio sul suo futuro nerazzurro), De Vrij, Skriniar e compagnia sono stati essenziali nell’alzare il muro”.