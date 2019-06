Inter e Roma non sembrano affatto disposte a venirsi incontro. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega com l'affare Dzeko sia fermo dopo l'intoppo avvenuto mercoledì scorso.



“L’ultimo intoppo risale a mercoledì, il giorno in cui il confronto per Edin Dzeko entra nel vivo e la meta si allontana all’improvviso. Il management milanese si fa forte del gradimento del centravanti bosniaco, a scadenza di contratto (2020) con la società di Pallotta. Gli ultimi contatti hanno fatto credere che l’intesa può essere raggiunta grazie all’inserimento di una contropartita tecnica. Ma sul più bello prevalgono i veti e la conseguente fumata nera lascia tutti in grande imbarazzo. Conte vorrebbe Dzeko per il raduno del 7 luglio, ma a questo punto la soluzione del caso si complica, visto che le parti non intendono più venirsi incontro”.