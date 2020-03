Talenti del futuro, giocatori pronti e non solo. L'Inter nella programmazione del prossimo mercato ha individuato anche rinforzi di esperienza, perché è una richiesta precisa e netta fatta da Antonio Conte: vuole vincere subito, non c'è più tempo da perdere e la priorità è evitare crolli come a Dortmund o allo Stadium contro la Juve. Manca esperienza, gente che abbia già vinto; Conte vuole anche giocatori come Andrea Pirlo e Andrea Barzagli in quella sua prima Juventus che hanno contribuito a vincere pur se avanti con gli anni, come puntualizzato dalla Gazzetta.





DIRIGENZA PRONTA - Da parte propria, la dirigenza dell'Inter è pronta ad accontentare l'allenatore anche su questa richiesta. Perché bisognerà ritoccare l'attacco, rinforzare il centrocampo e gli esterni; ma Conte vuole anche gente col curriculum del vincente, Marotta e Ausilio stanno lavorando pure in questo senso per costruire un'Inter attrezzata per essere più vicina alla Juventus, ma anche più continua in campo europeo. Insomma, la strada è tracciata.