Secondo La Gazzetta dello Sport, l'Antonio Conte furioso vuole ribaltare e rivoluzionare la rosa dell'Inter per la prossima stagione. L'allenatore nerazzurro ha tuonato coi dirigenti anche in privato e pretende rinforzi affidabili, un centrocampista alla Vidal per portare esperienza, in più ha preteso da Marcelo Brozovic che impari a dosarsi e non a correre a vuoto arrivando poi scarico nei secondi tempi.