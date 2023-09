Continua ad essere burrascoso il rapporto tra Alexis Sanchez e l'Inter, anche nella seconda avventura in nerazzurro del cileno. Secondo quanto svelato da Sport Mediaset, l'Inter non ha nascosto la propria irritazione per come Sanchez ha gestito la vicenda riguardante la chiamata in Nazionale, visto che al giocatore era stato caldamente consigliato di non andare a giocare con il Cile, così da restare a Milano per recuperare sotto ogni punto di vista, anche quello della condizione fisica.