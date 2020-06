Mercoledì c'è un'altra sfida da tenere sotto controllo: Inter-Brescia. La terza contro la penultima della classifica. I padroni di casa non hanno le possibilità, a meno di un tracollo delle prime due, di rincorrere lo scudetto, tuttavia vorranno blindare il terzo posto per una sicura qualificazione in Champions League. Dopo la ripresa stanno tornando alla loro forma migliore, come dimostrano i 7 punti raccolti in tre partite. Momento invece negativo, come la stagione d’altronde, per gli ospiti, penultimi con solo 18 punti e la seconda peggior difesa della classe. Partita veramente complicata per i bresciani, e i pronostici dei trader sono tutti a favore della squadra di casa con la vittoria quotata appena 1,15. Zero possibilità per il successo esterno, offerto a 18.50. Stesso discorso per il pareggio: il segno «X» è dato a 7,20.