In occasione del match odierno contro il Parma a San Siro, l'Inter presenterà la sua terza divisa. Maglia grigia, col ritorno della croce di San Giorgio, simbolo della città di Milano, al centro. Un omaggio dello sponsor tecnico al monumento che rappresenta meglio il capoluogo lombardo, il Duomo. E per presentare al meglio questa novità ai propri tifosi, il club nerazzurro ha scelto i canali social e lo ha fatto come sempre in maniera curiosa.





Nel nome di Milano, dalle mani di Milan. È così che abbiamo scolpito la terza divisa della stagione. pic.twitter.com/GQkba3d3nF — Inter (@Inter) 15 settembre 2018