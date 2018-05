Tre punti con il Sassuolo sono quasi una formalità, visto l’1,15 offerto sulla vittoria dell’Inter nell’anticipo di domani a San Siro. Per questo, ad attirare gli scommettitori è un risultato ben più spettacolare in chiave Champions, particolarmente auspicato dai tifosi nerazzurri: con il 6-0 sui neroverdi (o comunque vincendo con 6 reti di scarto), la squadra di Spalletti potrebbe sfruttare l’eventuale “aiuto” del Crotone, impegnato domenica contro la Lazio. In caso di pareggio tra rossoblù e biancocelesti, il 6-0 dell’Inter porterebbe i nerazzurri davanti ai biancocelesti nella differenza reti, un sorpasso prezioso in vista dello scontro diretto nell’ultima giornata. Con uno scenario del genere, all’Inter basterebbe pareggiare all’Olimpico per conquistare il piazzamento Champions. Niente di strano, dunque, che nelle scommesse sul risultato esatto i bookmaker abbiano registrato un’impennata di giocate sull’opzione “altro”, quella cioè che raggruppa i punteggi meno consueti per una partita di pallone, come il 6-0: tutti i maggiori operatori - apprende Agipronews - sono stati costretti a tagliare la quota, che è scesa da 7,00 a 3,50, un’offerta decisamente sotto la media rispetto a una partita di Serie A.