Ultime prove per l'Inter in vista dell'inizio della Serie A, sabato prossimo a Lecce, ma senza Marcelo Brozovic. I nerazzurri scendono in campo questa sera a Pescara contro il Villarreal, ma il centrocampista croato non è stato convocato per un fastidio muscolare al polpaccio accusato nelle scorse ore. Lo riferisce Il Corriere dello Sport, sottolineando che non si tratta comunque di nulla di grave: un affaticamento, Inzaghi ha preferito non rischiarlo in vista dell'esordio in campionato.



ASLLANI IN REGIA - Contro il Villarreal quindi ci sarà spazio in regia per Kristjan Asllani, che in questo pre-campionato ha convinto a più riprese e potrà agire davanti alla regia da vice-Brozo, quella casella rimasta scoperta negli ultimi due anni. Dall'inizio ci sarà anche Milan Skriniar, ristabilito dopo l'infortunio patito in nazionale a inizio giugno: finora lo slovacco si era visto nell'amichevole con il Lione e nel test con la Pergolettese, quello dell'Adriatico sarà l'ultimo esame in vista del campionato. Con il mercato che resta sempre sullo sfondo.