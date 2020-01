Strettamente legato al posticipo è l'appuntamento di sabato sera tra Inter e Atalanta, una impegnata nella corsa scudetto e l'altra nell'aggancio al quarto posto, occupato proprio dalla Roma. Classifica e fattore San Siro premiano Conte, avanti a 2,10; i tre punti della squadra di Gasperini, mai sconfitta nei tre precedenti più recenti, pagherebbero 3,25, per il segno «X» si arriva a 3,65. Altissime le aspettative sul fronte dei gol, vista la media reti a partita (tra fatte e subite) di entrambe le squadre: per l'Atalanta sono 4, l'Inter è a 3, una combinazione che in quota porta in primo piano l'Over (1,60) e il Goal (1,50), secondo Agipronews.