IL TABELLINO:

Per quanto mi riguarda, io definitivo lo sono da un bel po’, ma - si sa - il mondo del calcio è pieno di cacadubbi, permalosi, scaramantici e autolesionisti che non sopportano il pronostico a lunga scadenza, a parte, naturalmente, il proprio.(non è un merito, ma è diventato un vantaggio).- punti alla mano - fatta eccezione per quella assai meno strombazzata di Gigi Delneri che, al contrario di altri, riuscì comunque a portare in Champions sia il Chievo che la Sampdoria.Non sarebbe giusto, però, dire che l’Inter vince per mancanza di avversari.. Infatti nel primo tempo ha creato poco. Quando, però, nel giro di sette minuti (54’ e 61’), ha colpito due volte con Sanchez era lecito ritenere chiusa la partita.Invece, così, non è stato e il Parma a venti minuti dalla fine (70’) l’ha riaperta con Hernani. D’Aversa nel finale ha schierato sia Pellè (all’esordio con il Parma) sia Inglese, ovvero una sorta di doppio centravanti in un 4-2-4 a trazione anteriore. Ma il pareggio non è stato neanche sfiorato e. Ovvio, situazioni per segnare almeno un paio di gol ce ne sono state (30’ assist di Hakimi nell’area piccola per un distratto Eriksen; 32’ Perisic prima e Skriniar poi respinti da Sepe e da un difensore parmigiano; 37’ Lukaku in diagonale con respinta di piede di Sepe), ma il Parma ha fatto la sua bella figura pressando alto, non rinunciando mai alla manovra e avvicinandosi per primo al vantaggio (15’) con un colpo di testa di Kurtic deviato da Handanovic., ha trovato aggressività nei difensori avversari (bene Valenti nel primo tempo contro Lukaku) e ha faticato a trovare il tiro da fuori o, come si dice, a rimorchio di qualche azione sulla fascia di Hakimi.Ma nel secondo tempo è bastato un rimpallo sulla combinazione Brozovic-Lukaku per consentire a Sanchez un lesto tiro in porta, rallentato prima da Sepe e poi quasi allontanato da Gagliolo sulla linea di porta. La tecnologia, però, ha segnalato a Pasqua che la palla, anche se di poco, era entrata.A quel punto l’Inter avrebbe potuto dilagare perché, prima del raddoppio di Sanchez su sapiente assist di Lukaku, Perisic ha sparato alto un lungo passaggio di Bastoni.Non ripartenza in campo corto, ma risalita di un uomo solo (Lukaku appunto) in campo aperto, su pallone uscito dalle maglie difensive interiste (l’ha allungato Eriksen).Nulla di peccaminoso - sia detto con chiarezza - solo un ragionamento per ribadire che l’Inter è soprattutto una squadra che attende e riparte. Il che non significa essere catenacciari, ma il calcio offensivo che pure tanto piace a Conte, è altro e lui lo sa perché lo ha praticato sia da calciatore che da tecnico.Il fatto è del tutto fortuito, anzi il cileno ci ha messo intensità e corsa. Certo non è ancora al massimo, ma la colpa non è sua.Si sono visti anche Lautaro per Sanchez e Darmian per Perisic. Niente di speciale, solo cheParma-Inter 1-2Gol: 9’, 17’ s.t. Sanchez, 26’ s.t. Hernani.Assist: 17’ s.t. Lukaku, 26’ s.t. Pezzella.PARMA: Sepe; Bani, Valenti (dal 21’ s.t. Busi), Osorio, Gagliolo (dal 21’ s.t. Pezzella) ; Hernani (dal 39’ s.t. Pellè), Brugman, Kurtic; Kucka (dal 22’ s.t. Inglese); Karamoh, Man (dal 1’ s.t. Mihaila).INTER: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (dal 22’ s.t. Vidal), Perisic (dal 39’ s.t. Darmian); Lukaku, Sanchez (dal 31’ s.t. Lautaro).Arbitro: Pasqua.Ammonito: Darmian.