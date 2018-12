Un sogno ancora possibile. Dopo averlo corteggiato la scorsa estate, l'Inter non è riuscita a strappare Luka Modrid al Real Madrid, ma non ha alcuna intenzione di mollare. Il club nerazzurro continua a lavorare sottotraccia per arrivare al 33enne centrocampista delle Merengues, che proprio ieri è stato eletto primo Pallone d'Oro croato della storia, interrompendo la striscia di dieci successi della coppia Messi-Cristiano Ronaldo. Ma conviene davvero ai nerazzurri puntare su un calciatore eletto migliore al mondo? Ecco i precedenti in Italia in cui un Pallone d'Oro è approdato in Serie A dopo aver ricevuto l'investitura da France Football.



I PRECEDENTI - Dalle parti di Corso Vittorio Emanuele è già successo di acquistare un Pallone d'Oro: nel 1961, Luis Suarez - eletto nel 1960 Pallone d'Oro - lascia il Barcellona per vestire la maglia dell'Inter. Arrivato all'età di 26 anni, lo spagnolo diventa una colonna della formazione nerazzurra con 304 presenze e 48 reti in nove stagioni, partecipando alla conquista di 2 Coppe dei Campioni, 3 scudetti e 2 Coppe Intercontinentali. Sull'altra sponda del Naviglio, è Jean-Pierre Papin ad approdare al Milan nel 1992 dal Marsiglia dopo essere stato eletto il migliore da France Football. Il francese resta a Milano appena due stagioni, ma non delude le attese con 31 reti in 63 sfide conquistando due scudetti e una Supercoppa Italiana. Due anni più tardi tocca a Hristo Stoichkov; per lui una breve e deludente parentesi a Parma nella stagione 1995/1996 con 7 reti in 30 presenze, prima del ritorno a Barcellona. L'ultimo in ordine cronologico è Cristiano Ronaldo: già passato nel 2009 dal Manchester United al Real Madrid dopo aver vinto il Pallone d'Oro, in estate il portoghese ha deciso di lasciare le Merengues per passare alla Juventus. L'avventura di CR7 in bianconero è iniziata nel migliore dei modi: 11 reti in 18 presenze tra campionato e Champions League. Un investimento azzeccato, nonostante lo scetticismo per i suoi 33 anni. Gli stessi di Modric, con l'Inter che continua a sognare l'arrivo del croato.



ERIKSEN 'BLANCO'? - Intanto in casa Real Madrid, già si pensa al possibile sostituto. A rimpiazzare Modric potrebbe essere Cristian Eriksen, centrocampista del Tottenham. Dopo aver giustiziato l'Inter in Champions League nella delicata sfida di Wembley, il danese potrebbe essere la chiave per il via libera del Real Madrid alla cessione dopo il muro di Florentino Perez la scorsa estate, con il croato che potrebbe vestire la maglia nerazzurra.