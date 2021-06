Alex Cordaz è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. L’ormai ex portiere del Crotone ha commentato così il suo ritorno in nerazzurro 16 anni dopo, in un’intervista a Inter TV: “È una grandissima soddisfazione, sono molto orgoglioso e spero di dare il mio contributo. Quando mi hanno chiamato per tornare all'Inter è stato un tuffo nel passato. È stato tutto strano, ho realizzato solo dopo qualche giorno e mi ha dato grande orgoglio e grande gioia. Mi aspetto di dare una grossa mano alla squadra e a tutta l’Inter”.