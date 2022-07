Alex Cordaz, terzo portiere dell'Inter, ha parlato a Dazn:



“Il segreto per riuscire in una squadra è quello di avere uno zoccolo duro che fa crescere gli altri. Brozovic dice che sono un uomo squadra? Non sa bene l'italiano, per questo lo dice. Il mio ruolo all’interno dello spogliatoio? Magazziniere (ride, ndr). Scherzo, ci sono dei ruoli meno importanti, ma vanno fatti e io penso che questo sia il mio: motivare i ragazzi e far star bene anche chi gioca di meno, stare tutti uniti. La Lu-La fa faticare, ma devono faticare di più loro. Quando non ci alleniamo guardiamo il Tour de France tutti insieme, sto cercando di far appassionare la squadra al ciclismo. Handanovic, Barella, Bastoni, Darmian si stanno appassionando, sono coinvolgente. Barella? È la prima volta che è vestito bene da quando è in ritiro. Torello? Alla fine paga sempre Brozovic perché è scarso e sbaglia”.