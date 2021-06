Il suo acquisto potrebbe far sorgere alcuni interrogativi ai tifosi nerazzurri sulle motivazioni che possono aver spinto Marotta a puntare sul trentottenne ormai ex Crotone, che potrebbero essere soddisfatti considerando un aspetto che esula dal calcio giocato strettamente sul campo.. Per quanto riguarda questi ultimi, la rosa dell’Inter è molto coperta: ci sono Darmian, D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni, Gagliardini, Barella e Sensi.Se non arrivano a quattro, l’Inter dovrà rinunciare a dei posti nella lista UEFA, pari al numero di giocatori cresciuti nel vivaio mancanti.- Per questo Cordaz, che era compagno di squadra di Goran Pandev nella Primavera che vinse il Torneo di Viareggio nel 2002, è stato riportato ad Appiano Gentile. Il suo arrivo però non risolve del tutto il problema. Se partirà Pinamonti, ci vorranno altri due giocatori cresciuti nel vivaio.Con l’eccezione di Esposito hanno fatto tutti bene in questa stagione, eDei tre il più interessante è certamentee, tra l’altro,. Aper l’ex Empoli, Parma e Verona, con il nuovo(i granata prima dovranno sfoltire un reparto che ha già Rodriguez, Murru e Ansaldi in quel ruolo),. Il classe 2002 Lorenzoviene da un grande finale di stagione al Monza ed ha molto mercato: oltre ai brianzoli che vorrebbero confermarlo, piace anche a Parma e Cagliari, ma il ragazzo promette benissimo e privarsene definitivamente sarebbe un errore. Infine,rientrerà dal prestito al Lorient, in Ligue 1.. Insomma, il materiale per risolvere questo primo problema ci sarebbe. Bisogna però capire qual è la priorità in viale della Liberazione.