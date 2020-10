Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore dell'Inter, Ivan Cordoba, esprime la propria opinione sui nerazzurri di Antonio Conte.





«Se l'Inter è più vicina alla Juve? Direi di sì. L’Inter era già forte, con gli acquisti ha alzato ulteriormente il livello: sono arrivati uomini importanti, pronti per vincere. Tuttavia, dobbiamo considerare l’inserimento: non per tutti è immediato, può servire del tempo. Non molto, ovviamente: parliamo di giocatori esperti, pronti da subito. A breve vedremo la vera squadra che l’allenatore ha studiato con la dirigenza. Certo, la Juve è reduce da nove titoli consecutivi, ma in questa stagione non correrà da sola: dico che l’Inter può farcela».



HAKIMI E VIDAL - «Se sono acquisti top? Come potremmo considerarli diversamente? Arturo lo conosciamo: è un centrocampista di dimensione internazionale, ha vinto ovunque e sta già cambiando il volto della mediana. E di Hakimi, beh... che dire: va benissimo per questo tipo di gioco, è giovanissimo ma già adatto per i migliori club d’Europa. Tecnicamente è fortissimo: è un esterno completo che segna, serve assist e non si ferma mai. A Milano non si vedeva uno così da parecchio. E non dimentico D’Ambrosio: diverso dal marocchino, ma comunque prezioso. Il mister, a seconda delle partite, potrà scegliere: tutti e due saranno utili, a proprio modo. Chi offendendo alla grande, chi sapendo anche difendere».