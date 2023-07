Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore dell'Inter, ha voluto dire la sua sul passaggio di Cuadrado ai nerazzurri. L'ex giocatore era stato tirato in ballo dallo stesso Juan che aveva confessato di aver parlato con lui prima di accettare la proposta interista.



Su Instagram, ha commentato un post de La Gazzetta dello Sport, dando il benvenuto al connazionale: "Ti auguro il meglio Juangui. So che darai tutto per questa maglia. Ora che la maggior parte dei giocatori sceglie il proprio destino solo in base ai soldi, ti fa onore prendere una decisione più per obiettivi sportivi e per continuare a competere a grandi livelli. Forza Inter".