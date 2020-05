Intervenuto sul canale Youtube dell'Inter, l'ex difensore nerazzurro, Ivan Cordoba, racconta un momento per lui indimenticabile.



"La partita più bella? Difficile sceglierne una... Ma la prima a San Siro è stata come un sogno, mi sembrava una cosa irrealizzabile in quel momento. Dopo aver fatto gli scalini per entrare in campo, mi sono chiesto se fosse tutto vero. C'era lo stadio pieno, ma poi sono dovuto tornare al mondo reale per giocare. Lì ho capito di essere veramente all'Inter, da lì in poi dipendeva solo da me".