Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore dell'Inter, parla a Sportmediaset del derby vinto dai nerazzurri sul Milan: "Per noi interisti è stata una bellissima partita, giocata bene, come si devono giocare i derby. Mi dispiace un po’ perché avrei voluto vedere così la squadra anche in Champions. Ho sempre pensato che quando sei all’Inter ci sei per vincere. Non per arrivare al quarto, al terzo o al secondo posto, ma per vincere. Gli altri anni non è successo, ma questa deve essere la mentalità. Questa squadra deve puntare alla cosa più importante, non arrivare dopo il primo".