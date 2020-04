Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex calciatore dell'Inter, Ivan Ramiro Cordoba, tesse le lodi di Milan Skriniar, centrale di difesa che in questa stagione non ha reso al meglio delle proprie possibilità.



“Il miglior difensore per me? Vado sul sicuro, mi piacciono molto Skriniar e De Vrij. Sono due centrali che hanno dimostrato di essere da Inter. Godin è un signore difensore, parliamo di uno che ha fatto la sua storia in Champions, in nazionale. Se devo sceglierne uno dico Skriniar. Bastoni? Essendo anche mancino potrebbe essere un giocatore da paragonare a Materazzi. È molto giovane e ha tanto da dimostrare”