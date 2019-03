Come si legge in una nota della tifoseria dell'Inter e della Lazio, ieri a pranzo si sono incontrate due delegazioni delle Curve per rinsaldare il legame esistente e questa sera i tifosi dell'Inter esporranno una coreografia proprio per celebrare l'unione tra le due tifoserie. Di seguito la nota completa: "Si è svolto nel corso della giornata odierna (ieri, ndr) un incontro tra i rappresentanti di Curva Nord Laziale e Interista. In un vivace pranzo si sono ribaditi reciproci ruoli in curva e rinsaldati legami un po’ sopiti negli ultimi anni. Al termine del proficuo incontro, il trentennale legame tra le tifoserie è stato consolidato più che mai. Domani (oggi, ndr) la Nord ha deciso di dedicare una grande coreografia per la celebrazione del 30* anniversario dalla nascita del legame tra le due tifoserie. AVANTI CURVE NORD".