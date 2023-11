Il mercato di gennaio si avvicina, ma c'è anche chi sta già pensando alla prossima estate. Nel caso dell'Inter, per esempio, a giugno si definirà il futuro di tanti giocatori giovani che sono in prestito in altre squadre. E anche quello di chi, come Niccolò Corrado, non è più di proprietà dei nerazzurri, ma per cui Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno mantenuto un'opzione di riacquisto. Diversi club, tra Serie A e Serie B, si sono già informati nei mesi scorsi per capire quali sono i piani dell'Inter per il terzino sinistro classe 2000, che sta giocando la sua seconda stagione alla Ternana. In vista di un mercato che lo vedrà protagonista e pronto a compiere un importante salto in avanti nella sua carriera.