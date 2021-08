L'Inter stringe per l'attaccante da regalare a Simone Inzaghi e Joaquin Correa è sempre più vicino. Gli ultimi contatti tra la dirigenza nerazzurra e l'agente del Tucu, Alessandro Lucci, hanno portato a una svolta positiva: bozza di intesa con la Lazio, la fumata bianca è a un passo.



I DETTAGLI - Dal club biancoceleste è arrivato uno sconto sulle richieste iniziali, si va verso la chiusura per una cifra complessiva da 30 milioni di euro più 1 di bonus, un prestito oneroso (5 milioni) con obbligo di riscatto (25), da definire le modalità di pagamento. Parti molto vicine e ultimi dettagli sul tavolo, Correa corre verso l'Inter per ritrovare Inzaghi.