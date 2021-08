Joaquin Correa, attaccante dell'Inter, commenta a Dazn la doppietta rifilata al Verona: "Sognavo un esordio così ieri, di entrare e fare gol per far vedere subito chi sono. Poi ne ho segnato un altro, è una gioia immensa. Il secondo è stato un bel gol, ma anche il primo di testa. L'ultimo di testa lo avevo segnato al Siviglia. L'importante però stasera era prendere i tre punti. Da subito nel secondo tempo si è vista una squadra con un altro atteggiamento, non abbiamo mollato mai". E ancora: "Sognavo di essere qui, adesso ho grande voglia di dimostrare. Stasera ne sono entrati due e spero ne entrino tanti altri. Da questa squadra mi aspetto tanto, abbiamo una squadra di qualità e dobbiamo puntare in altro come sempre".