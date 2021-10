Joaquin Correa, attaccante dell'Inter, parla a Sky Sport dopo la partita vinta contro l'Udinese: "​I miei due gol? Sono contento siano serviti per vincere, avevamo bisogno di questi tre punti. Abbiamo di fronte una settimana importante, con Champions e derby: la squadra è pronta, e per squadra intendo tutti, anche quelli che giocano meno. Fin qui sono stato frenato un po’ dagli infortuni, ero un po’ incavolato per questo. Adesso non voglio più fermarmi, l'obiettivo è continuare così, pensiamo partita dopo partita".