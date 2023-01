Joaquin Correa, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della partita contro l'Empoli: "Dovremo giocare come abbiamo fatto in Supercoppa, restando concentrati dal primo all'ultimo minuto. Sto tornando in forma, dopo il Mondiale ho passato un brutto periodo ma ora spero di poter fare bene".