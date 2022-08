Joaquin Correa, attaccante dell'Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro lo Spezia:



“Ci ho pensato un attimo sul gol, perché ero solo e ho cercato di avere un attimo in più per avere il destro. È anche grazie a Dzeko. Sicuramente è importante, sono felice. L’anno scorso non è andata benissimo con gli infortuni, è importante iniziare così e tutti sanno che do sempre il massimo, che è molto di più di quanto ho dato l’anno scorso”.



INZAGHI - “Lo conosco da tanto, è sempre stato importante. Abbiamo vinto insieme, sa cosa posso dargli e i momenti importanti in cui posso dare qualcosa in più. Si fida di me, è molto importante e vogliamo vincere”.



NIENTE DOPPIETTA - “Sì, ultimamente mi capitava di farne solo due ma come ha detto Pazzini è importante il gol per l’attaccante. Oggi è stato importante e voglio continuare così e dare il mio contributo”.