Inter, Correa rivede il campo col Marsiglia: solo 21 minuti giocati in 3 mesi

Il Marsiglia è in crescita e infila la terza vittoria di fila. Dopo il 3-1 allo Shakhtar Donetsk in Europa League e (sempre allo Stade Velodrome) il 4-1 al Montpellier in campionato, arriva il 5-1 in trasferta contro il Clermont ultimo in classifica. In gol Ndiaye, Aubameyang, Clauss, Luis Henrique e Moumbagna.



TUCU FANTASMA - Cambiano gli allenatori (in panchina Gasset ha preso il posto dell'esonerato Gattuso, che a sua volta aveva sostituito il dimissionario Marcelino dopo la parentesi Abardonado ad interim), ma Joaquin Correa continua a non giocare quasi mai. L'attaccante argentino arrivato in prestito dall'Inter è entrato dalla panchina a 7 minuti dal novantesimo. Complice un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per quasi due mesi, da inizio dicembre a oggi ha giocato solo un minuto in Europa League e un totale di 20 minuti in Ligue 1. Finora in 14 presenze con la maglia dell'OM non ha mai segnato una rete, né ha fornito un assist.



E L'INTER? - Il Marsiglia è sesto in classifica con 36 punti raccolti in 24 giornate di campionato, a -5 dal Lille quarto (posto valido per i playoff Champions) e a -6 dal Monaco terzo (qualificazione diretta). In caso di qualificazione alla prossima Champions League, l'OM sarà obbligato a riscattare Correa, che altrimenti a fine stagione tornerà all'Inter, con cui è sotto contratto fino a giugno 2025 con un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti all'anno.