L'acquisto di Juan Cuadrado potrebbe agevolare, almeno nei rapporti con gli agenti, l'uscita di Joaquin Correa. Il Tucu piace molto in Arabia Saudita anche se una proposta concreta sul tavolo dell'Inter non sia ancora arrivata. Secondo Sportitalia proprio nelle ultime giornate si registra una prima apertura al trasferimento in quel campionato da parte del giocatore.